رونالدو: لا زلت جائعا للمزيد في كرة القدم.. وهذا ما تغير في طريقة لعبي

شدد كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على أن طريقة لعبه قد تغيرت مع الوقت والتقدم في العمر على الرغم من أن حافزه للعب كرة القدم لم يتغير.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة دازن: "سعيد جدا بوجودي في مانشستر يونايتد، وصلت منذ شهرين ولا زلت أتأقلم على الفريق، والدوري الإنجليزي الممتاز، والأجواء، واللغة والنظام وكل شيء".

واستمر "في يومي الثاني ألقيت خطبة قلت فيها إنني فخور بكوني هنا مع الفريق الذي يحظى بإمكانيات كبيرة".

وتابع "ما زلت أتحلى بنفس الغضب، والعقلية، وفلسفتي في اللعب، لكن بالطبع أسلوبي قد تغير، كنت ألعب على الجناح أكثر وسرعتي كانت أكبر وكنت أراوغ كثيرا، الآن أنا ألعب بموضوعية أكثر".

وأكمل "ألعب أكثر لاستغلال الفرص ولحظات قتل المباريات، ربما لأنني أمتلك خبرة أكبر لأعرف متى أذهب للمرمى ومتى أنتظر، ولكن بداخلي ما زلت أشعر بالجوع وما زلت أمتلك الحافز وما زلت أريد الفوز، هذه هي عقليتي".

وأضاف "الأجيال الجديدة في منتصف التسعينات تفكر بشكل مختلف، أنا أتذكر جيلي، كان الوضع أصعب للعب في الفريق الأول، أتذكر كيف كان الأمر صعبا للعب مع مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال".

وأردف "إذا نظرت حول العالم حاليا ستجد أن اللعب للفريق الأول أصبح أسهل، ولكنهم لا يقدرون ذلك، تلك هي وجهة نظري".

وأضاف "عدت لمانشستر يونايتد من أجل تحقيق الفوز بقدر الإمكان، وإذا فكرنا جميعا بتلك الطريقة سيصبح الأمر ممكنا، لأن الأهم في كرة القدم هو الفوز بالألقاب في رأيي".

وشدد "في مانشستر يونايتد عليهم التفكير بتلك الطريقة، سيكون الأمر صعبا بالتأكيد، لدينا لاعبون جدد بالفعل ولكن الأمر ليس مهما، المهم هو أن نتحلى بالإيمان والثقة في كل مباراة ونكون إيجابيين ونفوز بكل مباراة، لأننا حصلنا على اللعب في ذلك النادي لذلك على الأقل يجب علينا أن نتحلى بالاحترافية".

رونالدو عاد لمانشستر يونايتد مع بداية الموسم الحالي قادما من يوفنتوس، وشارك رونالدو من بداية الموسم في 11 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفا آخر.