حارس الكاميرون التاريخي يستبعد تتويج صلاح بالكرة الذهبية ويوضح أسبابه

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 14:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

استبعد أنطوان بيل حارس الكاميرون التاريخي تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأوضح أسباب ذلك.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال بيل لشبكة ESPN: "يقدم صلاح موسما رائعا، كما فعل ذلك العام الماضي أيضا".

وأضاف "ليس هناك شك في أن صلاح من بين أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن هذا".

أخبار متعلقة
صلاح يتمسك بقمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي مدافع تشيلسي يتحدث عن إمكانية تتويج صلاح بالكرة الذهبية أسطورة أرسنال: صلاح الأفضل في العالم حاليا.. كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب محمد صلاح: لا أستطيع القول إنني الأفضل في العالم.. أترك هذا الحديث للآخرين

وواصل "عندما يتحدث الناس عن من يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، فإنهم يسألون دائما بماذا توج؟ وعلينا تطبيق هذا على الجميع".

وتابع "صلاح لم يتوج بالدوري الإنجليزي، ولم يتوج ببطولة إفريقية مع منتخب بلاده، بينما فاز الآخرون بالألقاب، لذلك يصعب للغاية القول بإن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من غيره".

على الرغم من عدم حصول قائد الفراعنة على أي لقب في الموسم الماضي عندما عانى ليفربول من إصابات عديدة أثناء محاولته الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، غير أنه سجل 22 هدفا في الدوري ليقود الريدز للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكمل بيل "الفروق الفردية هي التي تميز أفضل اللاعبين في العالم، لذلك نحن نتحدث عن هوامش بسيطة تفصل بينهم، وصلاح بالتأكيد من بين الأفضل في العالم".

واستمر حارس المقاولون العرب ومارسيليا السابق "عندما نقول إنه من بين اللاعبين الذين يمكنهم الفوز بالكرة الذهبية يعني أنه من بين أفضل اللاعبين في العالم".

وأتم "إنها الحقيقة.. نراها في كل مباراة، صلاح فعال مع فريقه، ويسجل الأهداف ويصنعها، كما أن فريقه يسير بشكل جيد".

ويظهر اسم محمد صلاح بقوة ضمن المرشحين للجائزة بعد بدايته القوية مع الحمر هذا الموسم، فضلا عن تألقه في النصف الثاني من الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 216 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول أنطوان بيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
عودة السلطان.. إبراهيموفيتش في قائمة السويد أمام جورجيا وإسبانيا 7 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مؤتمر كلوب: أهتم بمحاولة إيقاف قوة أتليتكو أكثر من مصافحة سيميوني 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الجزيري: هذه تعليمات كارتيرون للاعبي الزمالك.. والقمة تحسمها تفاصل صغيرة 37 دقيقة | الدوري المصري
المهارات الذهنية vs المهارات البدنية في كرة القدم 43 دقيقة | مصر
موسيماني بعد ترشحه لجائزة أفضل مدرب في العالم: شكرا لـ الأهلي 43 دقيقة | مصر
رونالدو: لا زلت جائعا للمزيد في كرة القدم.. وهذا ما تغير في طريقة لعبي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعرف على نتائج قرعة دور التمهيدي لكأس مصر ساعة | مصر
مؤتمر سيميوني: لم أصافح كلوب لأني لست منافقا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 4 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي