حارس الكاميرون التاريخي يستبعد تتويج صلاح بالكرة الذهبية ويوضح أسبابه

استبعد أنطوان بيل حارس الكاميرون التاريخي تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأوضح أسباب ذلك.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال بيل لشبكة ESPN: "يقدم صلاح موسما رائعا، كما فعل ذلك العام الماضي أيضا".

وأضاف "ليس هناك شك في أن صلاح من بين أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن هذا".

وواصل "عندما يتحدث الناس عن من يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، فإنهم يسألون دائما بماذا توج؟ وعلينا تطبيق هذا على الجميع".

وتابع "صلاح لم يتوج بالدوري الإنجليزي، ولم يتوج ببطولة إفريقية مع منتخب بلاده، بينما فاز الآخرون بالألقاب، لذلك يصعب للغاية القول بإن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من غيره".

على الرغم من عدم حصول قائد الفراعنة على أي لقب في الموسم الماضي عندما عانى ليفربول من إصابات عديدة أثناء محاولته الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، غير أنه سجل 22 هدفا في الدوري ليقود الريدز للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكمل بيل "الفروق الفردية هي التي تميز أفضل اللاعبين في العالم، لذلك نحن نتحدث عن هوامش بسيطة تفصل بينهم، وصلاح بالتأكيد من بين الأفضل في العالم".

واستمر حارس المقاولون العرب ومارسيليا السابق "عندما نقول إنه من بين اللاعبين الذين يمكنهم الفوز بالكرة الذهبية يعني أنه من بين أفضل اللاعبين في العالم".

وأتم "إنها الحقيقة.. نراها في كل مباراة، صلاح فعال مع فريقه، ويسجل الأهداف ويصنعها، كما أن فريقه يسير بشكل جيد".

ويظهر اسم محمد صلاح بقوة ضمن المرشحين للجائزة بعد بدايته القوية مع الحمر هذا الموسم، فضلا عن تألقه في النصف الثاني من الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 216 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.