تعرف على نتائج قرعة دور التمهيدي لكأس مصر

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 14:45

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس مصر لموسم 2021-2022.

وتقام مباريات كأس مصر بالكامل من مباراة واحدة يتأهل الفائز منها للدور التالي.

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي

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1- رأس غارب X القوصية

2- الألومونيوم X بترول أسيوط

3- أخميم X ديروط

4- المدينة المنورة X أسمنت أسيوط

5- البداري X شبان المراغة

6- الواسطى X ناصر الفكرية

7- نجوم مصر X ملوي

8- لافيينا X المنيا

9- بني سويف X الفيوم

10- طامية X تليفونات بني سويف

11- توت عنخ أمون X شباب المراغة

12- مصر للتأمين X حلوان العام

13- النجوم X راس صول

14- حدائق الأهرام X السكة الحديد

15- المصرية للاتصالات X الإنتاج الحربي

16- العبور X وادي دجلة

17- المعادي X الشمس

18- جولدن أسمرات X الترسانة

19 - الفائز من مباراة رقم 3 X بنها

20- الفائز من مباراة رقم 1 X شبرا الخيمة

21 - الفائز من مباراة رقم 2 X مصر

22- النصر X الإعلاميين

23- الداخلية X الغابة

24- كسكادا X دسوق

25- بلدية المحلة X بلطيم

26- جمهورية شبين X بيلا

27- الفائز من مباراة رقم 4 X اتحاد بسيون

28- اللجنة الرياضية بالشنواني X كفر الشيخ

29- الصيد بالمحلة X سمنود

30- الحامول X أشمون

31- بني عبيد X الزرقا

32- الفائز من مباراة رقم 5 X الشرقية بالزقازيق

33- اتحاد نبروه X مركز شباب السرو

34- دمياط X بروسيا مصر

35- دكرنس X غزل دمياط

36- شيكو X المنصورة

37- بلقاس X شربين

38- بلبيس X الرباط والأنوار

39- كهرباء الإسماعيلية X منتخب السويس

40- بورفؤاد X بورتو

41- المريخ X القناة

42- بروكسي ورك X حرس الحدود

43- الفائز من مباراة رقم 6 X المصري بالسلوم

44- بدر X كوم حمادة

45- سبورتنج X ألعاب دمنهور

46 مركز شباب الحرية X المجد السكندري

47- الإسكندرية للبترول X مياه البحيرة

48 - الأوليمبي X أبو قير للأسمدة

ولم تنتهي النسخة الماضية من كأس مصر حتى الآن والتي توقفت عند ربع النهائي بين بيراميدز والأهلي، ونصف النهائي بين الزمالك وأسوان.

ويعد الأهلي هو حامل لقب كأس مصر في النسخة قبل الماضية بعد الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية.

كأس مصر
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