فانتاسي في الجول (2) – تألق الأجانب في التشكيل المثالي.. واستمرار إجادة رفعت وزيزو

انتهت مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري بعد أن اهتزت الشباك 26 مرة وبنفس معدل الأهداف في الجولة الأولى.

لم تستطع سوى ثلاثة فرق أن يحافظوا على نظافة شباكهم وهم الأهلي بعد أن فاز على البنك الأهلي بهدف دون رد، والمصري وسموحة بعدما تعادلا سلبيا.

ومع زيادة الأهداف وصناعة الأهداف تضاعفت النقاط لدى بعض متسابقي الفانتسي ولم يحالف الحظ البعض الأخر بسبب ضياع نقاط الشباك النظيفة.

أكثر 3 لاعبين حصدا للنقاط

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استطاع جون أيبوكا مهاجم إنبي أن يتربع على عرش الأكثر حصدا للنقاط في الجولة الثانية برصيد 15 نقطة.

جاء ذلك بعدما سجل هدفين وصنع هدفا وحصد نقطتين بسبب المشاركة الكاملة ومثلهما بعد حصوله على النقاط الإضافية بسبب تألقه أمام المقاولون في المباراة التي فاز بها إنبي بنتيجة 3-2.

وواصل أحمد رفعت التألق في مباراة فيوتشر أمام الاتحاد السكندري بعد أن سجل هدفين وحصل على 14 نقطة ليصبح ثاني أكثر اللاعبين حصدا للنقاط مناصفة مع عبد الله السعيد الذي حصد نفس عدد النقاط في مباراة فريقه بيراميدز أمام فاركو والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدفيه.

التشكيل الأعلى نقاطا

تساوى أحمد مسعود حارس المصري بنفس النقاط مع علي لطفي حارس الأهلي برصيد سبع نقاط، بعدما حافظا على نظافة شباكهما.

ومن المقاصة تواجد أحمد صبيحة وكريم حلاوة، ومن الأهلي علي معلول صاحب أعلى معدل شراء في الجولة الثانية بعد اختياره من 118342 متسابق،

وظهر ظهير المصري كريم العراقي في التشكيل أيضا.

ولم يتوقف أحمد سيد "زيزو" لاعب خط وسط الزمالك عن تقديم الأداء الرائع ليستمر ظهوره في تشكيل الأعلى نقاطا للجولة الثانية على التوالي، الأمر لم يختلف بالنسبة لأحمد رفعت نجم وسط فيوتشر الذي واصل الظهور في التشكيل المثالي.

وظهر عبد الله السعيد قائد فريق بيرامدز وهشام عادل لاعب غزل المحلة.

وسيطر الأجانب على مركز الهجوم في تشكيل الأعلى نقاطا ليضم جون إيبوكا من إنبي ومابولولو من الاتحاد وبينسون شيلونجو من الإسماعيلي.

بعد نهاية الجولة التانية #في_الدوري جبت كام نقطة وترتيبك الكام؟ 🤔 pic.twitter.com/xDelgjHL9Q — FilGoal (@FilGoal) November 2, 2021

انتقالات الجولة الثالثة تغلق يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر في الثانية ظهرا.

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