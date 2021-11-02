الأحلام الكبيرة تحتاج الأب الروحي.. كونتي يقود توتنام

أعلن نادي توتنام الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الإيطالي المخضرم أنتونيو كونتي حتى يونيو 2023 مع إمكانية التمديد.

وظفر فريق سبيرز بخدمات "الأب الروحي"، كما يُكنى كونتي، بعدما استغنى عن المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو بسبب تراجع النتائج.

ويحتل توتنام المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما جمع 15 نقطة في أول 10 جولات.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي يقبع في المرتبة الثالثة في المجموعة السابعة بعد فوز وتعادل وهزيمة في أول 3 جولات.

وبذلك يعود كونتي (52 عاما) إلى الدوري الإنجليزي الذي هيمن عليه في موسم 2016-2017 حين توج باللقب مع تشيلسي.

خلال تلك الحقبة قال كونتي إن طموح توتنام ليس كبيرا وهو أمر لا يتناسب مع ناد بقيمته، لكنه الآن بات يتحمل مسؤولية إعادة سبيرز منافسا شرسا في البطولة الإنجليزية القوية.

وأعرب كونتي عن سعادته بالتعاقد مع توتنام بالقول عبر الموقع الرسمي للنادي:"ممتن للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة فريق يطمح للعودة إلى مصاف الكبار مرة أخرى. توتنام لديه بنية تحتية ممتازة وواحد من أفضل ملاعب العالم. لا أطيق صبرا للعمل مع الفريق".

وأضاف "لم نتم التعاقد في الصيف الماضي بسبب رحيلي المتأخر عن إنتر ميلان، رأيت أن الوقت ليس مناسبا للعمل في فريق آخر. لكني تأثرت بحماس وإصرار دانيل ليفي (رئيس توتنام) في التعاقد معي. اتخذت القرار عن قناعة تامة".

بينما علق فابيرو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي "سجل كونتي يتحدث عن نفسه، خبرة كبيرة وتتويجات في إيطاليا وإنجلترا. أعرف ما يستطيع كونتي تقديمه للفريق، عملت معه في يوفنتوس، أتطلع لرؤيته يعمل مع مجموعة من اللاعبين الموهوبين".

رحلة كونتي في إنجلترا استمرت موسمين قبل أن يرحل عن فريق بلوز في 2018.

لاعب منتخب إيطاليا وليتشي ويوفنتوس السابق بدأ مسيرته التدريبية في 2006 مع أريزو.

قاد باري وأتالانتا وسيينا وأعاد فريق السيدة العجوز، يوفنتوس، لعرش إيطاليا بالتتويج معه بالدوري في 2012 و2013 و2014.

ثم قاد كونتي منتخب بلده في يورو 2016 التي ودعها من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام ألمانيا.

وفي 2019 عاد للدوري الإيطالي من بوابة إنتر ميلان الذي قاده للتتويج باللقب في مايو الماضي.

وحصل كونتي على وصافة جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل مدرب في العالم في 2017 والتي توج بها الفرنسي زين الدين زيدان.

وسيستهل كونتي مشواره مع توتنام باستضافة فيتيس الهولندي يوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي.

ثم يحل ضيفا على إيفرتون يوم الأحد في الدوري.