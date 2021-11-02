مدافع تشيلسي يتحدث عن إمكانية تتويج صلاح بالكرة الذهبية

تحدث بين تشيلويل مدافع تشيلسي عن إمكانية فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

مع اقتراب حفل الكرة الذهبية، يرى الكثيرون أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، بعدما سجل 15 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم.

ورد تشيلويل على سؤاله حول أحقية قائد منتخب مصر في التتويج بالكرة الذهبية قائلا: "محمد صلاح يحظى بموسم رائع، إنه لاعب عظيم".

وأضاف في مؤتمر صحفي "صلاح قدم أداءً مدهشا الشهر الماضي، لقد سجل بعض الأهداف الرائعة ولكن هناك بعض اللاعبين الرائعين في صفوف تشيلسي".

وأردف "عندما تنظر إلى جورجينيو الذي فاز بكل شيء تقريبا في العام الماضي، وهناك أيضا نجولو كانتي، والكثير من اللاعبين المميزين في تشيلسي".

وترشح 5 لاعبين من تشيلسي، بطل أوروبا، للفوز بالجائزة هم جورجينيو ونجولو كانتي وسيزار أزبيليكويتا وروميلو لوكاكو وميسون ماونت.

خماسي تشيلسي ينافس 25 نجما آخر على الظفر بالجائزة الثمينة.

وترشح للجائزة الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أكثر لاعبين توجا بها عبر التاريخ.

رونالدو حصدها 5 مرات بينما ميسي على القمة بست كرات ذهبية.

ويظهر اسم محمد صلاح بقوة ضمن المرشحين للجائزة بعد بدايته القوية مع الحمر هذا الموسم، فضلا عن تألقه في النصف الثاني من الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 216 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.