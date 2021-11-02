ميسي يغيب أمام لايبزيج.. ومبابي حاضر
الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 11:42
كتب : FilGoal
غاب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن قائمة فريقه التي ستواجه مضيفه لايبزيج الألماني يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وعانى ميسي من إصابة جعلته يغادر مباراة ليل بين الشوطين في الدوري الفرنسي يوم الجمعة.
وفي المقابل عاد كيليان مبابي لقائمة الفريق بعد غيابه عن مباراة ليل بسبب المرض.
ويتصدر باريس ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 7 نقاط ويليه مانشستر سيتي الإنجليزي ورصيده 6 نقاط.
Le groupe parisien pour #RBLPSG ! 📋🔴🔵November 2, 2021
وبدأ باريس مشواره في البطولة بالتعادل مع كلوب بروج البلجيكي قبل أن يتفوق على سيتي ولايبزيج.
ويسعى باريس لقطع خطوة أخرى نحو التأهل للدور ثمن النهائي.
وأفضل إنجاز لباريس في دوري الأبطال كان بلوغ النهائي في 2020 والخسارة أمام بايرن ميونيخ بهدف.