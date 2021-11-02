ميسي يغيب أمام لايبزيج.. ومبابي حاضر

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

ميسي - باريس

غاب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن قائمة فريقه التي ستواجه مضيفه لايبزيج الألماني يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعانى ميسي من إصابة جعلته يغادر مباراة ليل بين الشوطين في الدوري الفرنسي يوم الجمعة.

وفي المقابل عاد كيليان مبابي لقائمة الفريق بعد غيابه عن مباراة ليل بسبب المرض.

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ويتصدر باريس ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 7 نقاط ويليه مانشستر سيتي الإنجليزي ورصيده 6 نقاط.

وبدأ باريس مشواره في البطولة بالتعادل مع كلوب بروج البلجيكي قبل أن يتفوق على سيتي ولايبزيج.

ويسعى باريس لقطع خطوة أخرى نحو التأهل للدور ثمن النهائي.

وأفضل إنجاز لباريس في دوري الأبطال كان بلوغ النهائي في 2020 والخسارة أمام بايرن ميونيخ بهدف.

باريس سان جيرمان ميسي مبابي
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