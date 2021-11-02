رومانو: كونتي مدربا لـ توتنام حتى 2023

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 11:12

كتب : FilGoal

كونتي

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس إن توتنام سيعلن اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الإيطالي المخضرم أنتونيو كونتي.

وأوضح رومانو عبر حسابه في تويتر أن عقد كونتي مع فريق سبيرز سيمتد إلى يونيو 2023.

وكتب أن كونتي (52 عاما) سيوقع العقد صباح الثلاثاء.

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وكانت شبكة سكاي سبورتس ذكرت يوم الإثنين أن كونتي وصل لندن للتعاقد مع توتنام.

المدرب الإيطالي المخضرم توج بالدوري الإنجليزي موسم 2016-2017 مع تشيلسي لكن رحل عن الفريق في 2018.

وارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد بعدما ذكرت تقارير أن الأخير قد يستغني عن مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير.

وبات كونتي قريبا جدا من العودة للدوري الإنجليزي من بوابة توتنام الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب البطولة ورصيده 15 نقطة بعد أول 10 جولات.

وتولى البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو قيادة النادي مطلع الموسم الجاري بعدما استغنى توتنام عن المدرب جوزيه مورينيو في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.

لكن بسبب تراجع النتائج استغنى عنه النادي واتجه للإيطالي كونتي الذي توج بالدوري الإيطالي 4 مرات.

ويستعد توتنام لمواجهة ضيفه فيتيس الهولندي يوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي.

ثم يحل ضيفا على إيفرتون يوم الأحد في الدوري.

كونتي توتنام
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