رومانو: كونتي مدربا لـ توتنام حتى 2023

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس إن توتنام سيعلن اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الإيطالي المخضرم أنتونيو كونتي.

وأوضح رومانو عبر حسابه في تويتر أن عقد كونتي مع فريق سبيرز سيمتد إلى يونيو 2023.

وكتب أن كونتي (52 عاما) سيوقع العقد صباح الثلاثاء.

وكانت شبكة سكاي سبورتس ذكرت يوم الإثنين أن كونتي وصل لندن للتعاقد مع توتنام.

Today’s announcement day for Antonio Conte as new Tottenham manager. Contract until June 2023 to be signed this morning, official pics and meeting with the squad together with Fabio Paratici. ⚪️🇮🇹 #THFC Spurs are ready for the new era with the Italian manager. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2021

المدرب الإيطالي المخضرم توج بالدوري الإنجليزي موسم 2016-2017 مع تشيلسي لكن رحل عن الفريق في 2018.

وارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد بعدما ذكرت تقارير أن الأخير قد يستغني عن مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير.

وبات كونتي قريبا جدا من العودة للدوري الإنجليزي من بوابة توتنام الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب البطولة ورصيده 15 نقطة بعد أول 10 جولات.

وتولى البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو قيادة النادي مطلع الموسم الجاري بعدما استغنى توتنام عن المدرب جوزيه مورينيو في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.

لكن بسبب تراجع النتائج استغنى عنه النادي واتجه للإيطالي كونتي الذي توج بالدوري الإيطالي 4 مرات.

ويستعد توتنام لمواجهة ضيفه فيتيس الهولندي يوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي.

ثم يحل ضيفا على إيفرتون يوم الأحد في الدوري.