سواريز يكشف سبب رغبته في الانتقال لـ أرسنال قبل 8 سنوات

كشف لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد أسباب رغبته في الانتقال لأرسنال حينما كان لاعبا في صفوف ليفربول قبل 8 سنوات.

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وقال سواريز في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "كنت لاعبا في ليفربول لمدة سنة ونصف عندما أصبح بريندان رودرجز مدربا للفريق في 2012".

واستمر "في ذلك الوقت كانت لدي فرص للانتقال لأندية أخرى، لكنه كان على اتصال بي خلال إجازتي في أوروجواي ليخبرني أن لديه طريقة أخرى في التفكير وأنه يريد تغيير النادي وفلسفته، ويريد العودة لدوري أبطال أوروبا والمنافسة على البطولات الكبرى، وسيجعل الفريق يلعب كرة قدم رائعة".

وتابع "لقد طلب مني أن أصدقه وأثق به، وقد استمتعت بتلك المحادثة وأعجبتني قناعته والفلسفة التي أراد تنفيذها في النادي، لذلك تحدثت مع وكيل أعمالي لأقول إنني لا أريد المغادرة وأريد فرصة أخرى للنجاح مع ليفربول".

وأضاف "لم تكن تلك السنة جيدة كما أردنا لكن الأفكار كانت واضحة بالفعل، لذا بعد موسم 2012-2013 أردت التوقيع مع أرسنال، الذي كان يلعب في دوري أبطال أوروبا كل موسم في ذلك الحين".

سواريز كان قد انضم لليفربول في 2011 قادما من صفوف أياكس، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 82 هدفا.

وساهم سواريز مع ليفربول في التتويج بلقب واحد وهو كأس الدوري الإنجليزي في 2012.

وشارك سواريز مع أتليتكو مدريد في الموسم الحالي في 14 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفا آخر.