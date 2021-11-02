الخسارة الثالثة على التوالي.. ولفرهامبتون يهزم إيفرتون ويزيد أوجاع بينيتيز

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 00:04

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون

تلقى إيفرتون الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما فاز عليه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وتعد الهزيمة هي الثالثة على التوالي لفريق إيفرتون، بعد الخسارة أمام كل من وست هام وواتفورد.

كما لم يحقق إيفرتون الفوز في 4 مباريات متتالية، منذ الفوز على نورويتش، وبعدما تعادل مع مانشستر يونايتد قبل أن يخسر 3 مرات.

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ليصبح رافاييل بينيتيز المدير الفني الإسباني لفريق إيفرتون في موقف صعب.

ثنائية فوز إيفرتون سجلها ماكس كيلمان في الدقيقة 28، وأضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

قبل أن يسجل أليكس إيوبي هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون إلى النقطة 16 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 14 في المركز العاشر.

إيفرتون ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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