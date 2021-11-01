عصام عبد الفتاح: القمة بحكام مصريين.. ونشكر الأهلي والزمالك على ثقهما في التحكيم

يدير لقاء القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري حكما مصريا.

وشدد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم الحكم المصري الذي سيدير اللقاء.

وقال عصام عبد الفتاح عبر قناة صدى البلد: "القمة بحكام مصريين والزمالك والأهلي لم يطلبا حكام أجانب وهذا دليل على ثقة في الحكام المصريين ونشكرهم على تلك الثقة".

وأضاف "لم أفكر في حكم أجنبي ونسعى لثقة الحكم المصري، مباراتي القمة الموسم الماضي كانت بحكام مصريين وشهدت تفوقا كبيرا لهم".

وعن الحكم المصري شدد "والله لم نستقر على اسم حكم لقاء القمة حتى الآن، الـ 8 حكام الدوليين في مصر أداروا أول مباراتين وسنقيم أدائهم لنختار الأقل أخطاء".

وتابع "الأربعة حكام الأكثر تقدير في الوقت الحالي هم محمود البنا وإبراهيم نور الدين ومحمد عادل وأمين عمر، هناك آخرين أيضا".

وكشف رئيس لجنة الحكام "سيكون هناك معسكر مع الحكام يوم الخميس قبل القمة بيوم وسنطالبهم بالتركيز والعمل الجماعي بينهم مفتاح النجاح للقاء".

وعن التحكيم النسائي أوضح "إن شاء الله قريبا في مسابقة الدوري ستكون محكمة مصرية تقود إحدى المباريات ونؤهل شاهندة المغربي وغيرها من المحكمات في الفترة الحالية".

وبالحديث عن أداء التحكيم في أول جولتين قال: "بشكل عام راضي عن الأداء لكن لا يزال هناك الأفضل إن شاء الله لكنني راضيا بنسبة 75%".

وواصل "هناك تقدم في تقنية الفيديو، الـ VAR يتواجد لتحسين أداء الحكام ومساعدتهم، الجميع يعتقد أن الفيديو ملاك وسيلغي الحكم".

واختتم تصريحاته "هناك رصد غير عادي للحالات التحكيمية من بعض إعلامي الأهلي والزمالك وهو ما يزيد التعصب بعض الشيء، نحن ننظر لأنفسنا ونسعى لتطوير أدائنا".