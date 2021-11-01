السر وراء كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي

كشفت شركة "نايكي" الأمريكية للأدوات الرياضية النقاب عن الكرة الجديدة اليت سيتم استخدامها في مباريات الدوري الإنجليزي خلال الشتاء.

ومن المعتاد أن يتم تغيير لون كرة الدوري الإنجليزي في فترة الشتاء إلى الأصفر بدلا من الأبيض.

مع إجراء بعض التعديلات على الكرة لمناسبة أجواء الشتاء من الرياح السريعة والأمطار وسقوط الثلوج في بعض الأحيان.

وجاء الشكل الجديد لكرة الشتاء في الدوري الإنجليزي بتصميم غير معتاد من اللون الأصفر والأزرق والأحمر والأسود والابيض.

وأطلقت شركة نايكي اسم Nike Flight على كرتها الجديدة.

وذكرت الشركة أن إضافة الدوائر الحمراء في الكرة لمساعدة اللاعبين على معرفة مسارها أثناء الدوران بشكل أفضل، مما يساعدهم على الرد بشكل أسرع والشعور بالثقة في اتخاذ القرار.

وتعمل الكرة الجديدة على تحسين نسق المباراة لما تملكه من مميزات.

أما ملمس الكرة الجديدة أصبح أكثر تماسكا حتى لا يتأثر بالطقس الرطب والجاف في الشتاء، وأيضا الأمطار والرياح الشديدة. ما يجعل السيطرة على الكرة سهلا في جميع الظروف المناخية.

ويبلغ سعر الكرة في المنافذ الرسمية لشركة "نايكي" 125 جنيه إسترليني، وستكون متاحة للشراء بداية من يوم 5 نوفمبر الجاري.

وستظهر الكرة لأول مرة في مباريات الدوري الإنجليزي خلال مواجهة ساوثامبتون ضد أستون فيلا يوم الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الـ11 من البريميرليج.