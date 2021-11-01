محمد صلاح: لا أستطيع القول إنني الأفضل في العالم.. أترك هذا الحديث للآخرين

يرى محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر أن الحديث عن كونه أحد أعظم الهدافين في تاريخ ناديه أمرا مهما بالنسبة له.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "من المهم حقا بالنسبة لي أن يقول الناس إنني أحد أعظم الهدافين في تاريخ ليفربول وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وأكمل "كان ذلك أحد أهدافي عندما جئت إلى هنا أول مرة، لذلك لا يمكنني الكذب والقول إنني لا أهتم بذلك، أنا أهتم بالطبع".

وأضاف "أحاول دائما النظر إلى الأشياء التي تساعدني على العمل بجد لمحاولة تحقيق أهداف أكبر وأتطلع أيضا إلى الأشياء الأصغر فقط لأظل في حالة التركيز".

وشدد "هذه الأشياء تحفزني حقا".

وواصل "بمجرد أن يكون لديك الهدف ثم الهدف الذي يليه والذي يليه، فهذا هو ما يدفعك للأمام ويمكنك وقتها تحقيق أشياء عظيمة".

وبسؤاله عن هل هو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي رد قائلا: "لا أستطيع القول إنني الأفضل في العالم أم لا، لذا أترك ذلك للآخرين وأعلم أن يورجن كلوب قال ذلك لوسائل الإعلام لكني أحاول دائما التركيز مع الفريق للفوز بالمباريات وهو يعرف ذلك".

واستمر في تصريحاته "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي نحظى فيها بفترة إجازة مناسبة منذ خمس سنوات تقريبا، الجميع كان يستريح واللاعبون المصابون عادوا مرة أخرى والفريق متحمسا حقا لأننا عانينا كثيرا في الموسم الماضي، لكن في النهاية نجحنا في احتلال المركز الثالث وهو أمر رائع بالنظر إلى كم الإصابات التي تعرض لها الفريق".

وأكد "لذلك نحن متحمسون جميعا للفوز بشيء ما هذا الموسم".

صلاح تابع تصريحاته "عدت وشعرت أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب إثباتها وأنا أحاول فقط بذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق، والشيء الأكثر أهمية هو محاولة تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائي".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن أتمكن من الاستمرار في فعل ذلك حتى نهاية الموسم".

صلاح البالغ من العمر 29 عاما سجل هذا الموسم 15 هدفا مع ليفربول خلال 13 مباراة في مختلف البطولات.

وأصبح محمد صلاح صاحب أطول سلسلة تهديف في تاريخ ليفربول بعدما سجل في 10 مباريات متتالية مع فريقه.