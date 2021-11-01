مصر تستضيف النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات الجمعة

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 19:40

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا للسيدات

تستضيف مصر النسخة الأولى في تاريخ دوري أبطال إفريقيا للسيدات بداية من الجمعة المقبل بمشاركة فريق وادي دجلة.

وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وتنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

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ويستضيف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة.

وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.

ويمثل وادي دجلة مصر في البطولة بعد أن فاز ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

كرة قدم سيدات وادي دجلة دوري أبطال إفريقيا
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