بعد عامين من الاعتزال.. عودة إيجالو إلى منتخب نيجيريا

أعلن جيرنو رور مدرب منتخب نيجيريا عن قائمة فريقه للتوقف الدولي المقبل، والتي شهدت عودة أوديون إيجالو مهاجم الشباب السعودي من اعتزاله الدولي.

واعتزل إيجالو دوليا بعد كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر والتي تصدر قائمة هدافيها وحصد ميداليتها البرونزية مع النسور.

ويبدأ معسكر المنتخب النيجيري في تانجييه يوم الإثنين الثامن من نوفمبر، حيث جاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أومونيا القبرصي) – دانييل أكبيي (كايزر تشيفس الجنوب إفريقي) – مادوكا أوكوي (سبارتا روتردام الهولندي)

خط الدفاع: شيدوزي أوازيم (ألانيا سبور التركي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – ليون بالوجون (رينجرز الاسكتلندي) – ويليام إيكونج (واتفورد الإنجليزي) – أولاولوا أينا (تورينو الإيطالي) – جميلو كولينز (باديبورن الألماني) – عبد الله شيهو (أومونيا القبرصي) زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي) – كيفن أكبوجوما (هوفنهايم الألماني)

خط الوسط: فرانك أونييكا (برينتفورد الإنجليزي) – جوزيف أيوديلي أريبو (رينجرز الاسكتلندي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أليكس إيوبي (إيفرتون الإنجليزي) – كيليتشي إياناتشو (ليستر سيتي الإنلجيزي)

خط الهجوم: أحمد موسى (فاتح كاراجومروك التركي) – صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني) – فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي) – موسيس سيمون (نانت الفرنسي) – بول أونواتشو (جينك البلجيكي) – شيديرا إيجوكي (سسكا موسكو الروسي) – أوديون إيجالو (الشباب السعودي)

ويخوض منتخب نيجيريا مباراتين في تصفيات كأس العالم ضد ليبيريا يوم 13 نوفمبر، وضد الرأس الأخضر في السادس عشر من الشهر ذاته.