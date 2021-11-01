دجلة لـ في الجول: إيقاف قيد مالاتياسبور بسبب كريم حافظ

كشف حازم خيرت مدير شركة الكرة في وادي دجلة، عن صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيد نادي مالاتياسبور التركي، بسبب صفقة انتقال لاعب الأول كريم حافظ.

كريم حافظ النادي : مالاطيا سبور وادي دجلة

وقال خيرت لـ FilGoal.com: "فيفا حكمت لنا بالحصول على مستحقاتنا عن الصفقة مع 5% فوائد وأتعاب محاماة".

وأضاف "فيفا أوقف القيد للنادي التركي، لحين السداد".

وانضم حافظ لمالاتياسبور مطلع الموسم الحالي بشكل نهائي، بعد أن خرج لعدد كبير من الإعارات من صفوف دجلة.

ولعب حافظ لأندية باشاكشهير وقاسم باشا ومالاتياسبور معارا من دجلة، كما لعب لليرس في بلجيكا، وخرج له معارا إلى أومونيا نيقوسيا القبرصي ولانس الفرنسي.

ولعب حافظ 7 مباريات مع فريقه الذي يحتل المركز الـ 15 في الدوري بـ 12 نقطة.