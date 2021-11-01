مؤتمر أليجري: حسم التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال سيجعلنا نركز أكثر على الدوري

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

يوفنتوس مالمو دوري أبطال أوروبا

يستهدف ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن ينجح فريقه في حسم مسألة تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مبكرا، من أجل التركيز على الدوري الإيطالي.

ويحل زينيت سان بطرسبرج الروسي ضيفا على يوفنتوس في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يمكن أن نحقق أول أهداف الموسم بالوصول إلى الدور الـ16 بدوري الأبطال، حسم الأمر سيمنحنا فرصة من أجل التركيز على الدوري".

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ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، والفوز على زينيت صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط سيؤهل يوفنتوس رسميا لدور الـ16.

بينما يتواجد البيانكونيري في المركز التاسع بجدول الدوري الإيطالي بفارق 16 نقطة عن نابولي المتصدر.

وأضاف"زينيت فريق جيد وقادرون على التسجيل لكن الأمر في أيدينا، لدي فريق ذكي بدون أي حاجة لرفع صوتي في اللحظات الصعبة".

وشدد المدرب الإيطالي "علينا أن نتحسن، الحل الوحيد هو العمل بهدوء، على الجميع أن يتحمل المسؤولية".

وتابع "الأمر لا يتعلق بالتركيبة الدفاعية بل بضرورة تحسين طريقة الدفاع في لحظات المباراة المختلفة".

وأردف أليجري "على الجميع أن يكون لديهم ثقة في الذات، على الجميع أن يستمر في العمل الجاد".

وأتم "سيغيب مويس كين وماتيا دي تشيليو وأرون رامسي، لكن فيدريكو كييزا وماتياس دي ليخت بخير".

يوفنتوس ماسيمليانو أليجري زينيت
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