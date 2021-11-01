مؤتمر سولشاير: لا وقت لدينا ليعبر أحد عن استيائه.. ودع الانتقادات تستمر

شدد أولي جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على ضرورة تكاتف جميع أفراد الفريق خلال الفترة المقبلة وإعطاء الأولولية للفريق دون الشكوى من عدم المشاركة.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع أتالانتا على ملعب الأخير غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكل ما يلي على لسان سولشاير خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:

"الإصابات؟ يبدو وضع الفريق جيدا، شعر بعض اللاعبين ببعض الوخزات في التدريب صباح اليوم، لكن لا اعتقد أن هناك شيء خطير".

"نحن في وضع جيد في دوري الأبطال، فزنا بالمباراتين على ملعب أولد ترافورد لكننا بحاجة إلى نتيجة جيدة خارج الديار، كامل تركيزنا منصب على هذه المباراة، لم نفكر أبدا بمواجهة مانشستر سيتي".

"اللاعبون في كامل تركيزهم، عملنا على الاستشفاء والنقاهة منذ مباراة السبت لكن المباريات تأت بشكل متتالي وسنرى من سنختاره لتشكيل المباراة".

"ليس لدينا الوقت ليعبر أحد عن استيائه، إن لم تبدأ المباراة فعليك دعم ومساندة زملاؤك، كان السلوك جيدا أمام توتنام، جميع اللاعبون يرغبون في المشاركة ولا أحد سعيد بعدم المشاركة ولكن مصلحة الفريق هي الأهم".

"لدينا تشكيلة من اللاعبين تمكنا من اللعب بعدة طرق مختلفة، يمكننا اللعب بأي خطة ولكن المهم هو أن يطبق اللاعبون ذلك الطريقة التي لعبنا بها كانت أهم من الخطة".

"إقالة نونو سانتو؟ ليس من الجيد رؤية أشخاص جيدون يخسرون وظائفهم، لا أعلم أي شيء عن الوضع في توتنام لذلك لاي يمكنني التعليق، لكن كزميل لا يمكنك أن تسعد بذلك عندما يحدث".

"المباراة التالية هي المهمة ونحن نعلم أننا سنحصل على نتائج جيدة عندما نحصل على الاستقرار، مباراة واحدة جيدة لا تعني أي شيء إنها فرصة أخرى غدا لنثبت أننا سنستمر".

"الانتقاد يجعلك تشك في نفسك أو تثبت نفسك، دائما ما استمتعت بذلك لذا دع الانتقادات تستمر، لدينا وظائف مختلفة ووظائفهم أن يبدوا رأيهم وأنا لست هنا لأتجادل مع أحد".

"أتالانتا لديهم أسلوب لعب فريد ومميز، وهو العدوانية في الهجوم والمدرب يشع بهذه الطاقة، من الجميل مشاهدتهم لقد تابعناهم لبعض الوقت ما فعلوها في أخر خمس سنوات كان جميلا واستثنائيا، إنه ناد جميل وأشخاص رائعون".

"نريد من الجميع أن يكون جاهزا ومتحمسا للمشاركة، مع عودة بول بوجبا هناك خيار جديد قد يسبب لأتلانتا المشاكل".

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن فياريال وأتالانتا أصحاب المركزي الثاني والثالث.