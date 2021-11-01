سكاي: كونتي في لندن من أجل قيادة توتنام

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

كونتي

كشفت شبكة سكاي سبورت الإيطالية نية توتنام في التعاقد مع أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق خلفا نونو سانتو المقال.

أعلن توتنام يوم الإثنين رسميا إقالة المدير الفني للفريق نونو سانتو من منصبه على خلفية اهتزاز النتائج.

وأوضحت سكاي أن إدارة توتنام اقتربت من إنهاء الاتفاق مع كونتي على تدريب الفريق.

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وأفاد التقرير بأن كونتي سيصل لندن خلال ساعات بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين لمراحلها الأخيرة.

مسؤولو توتنام حاولوا التعاقد مع كونتي قبل بداية الموسم الحالي ولكنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع المدرب الإيطالي.

وفي حال تعاقد كونتي مع توتنام، فستكون تلك هي المرة الثانية التي يعمل فيها بجانب فابيو باراتيتشي الذي عمل كمدير رياضي في يوفنتوس أثناء فترة تولي كونتي مسؤولية تدريب السيدة العجوز.

ويحتل توتنام حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بعد أن فاز في خمس مباريات وخسر في خمس آخرين.

وقال فابيو باراتيشي المدير الرياضي لتوتنام عن إقالة سانتو عبر موقع النادي الرسمي: "أعرف كم كان نونو وجهازه المعاون يرغبون في النجاح ويؤسفني أنه كان علينا اتخاذ هذا القرار".

وأكمل "نونو رجل حقيقي وسيكون دائما مُرحبا به هنا، ونود توجيه الشكر له ولجهازه المعاون ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وتولى المدرب صاحب الـ47 عاما تدريب توتنام بداية الموسم الجاري خلفا لجوزيه مورينيو.

وقاد المدرب البرتغالي توتنام في 17 مباراة فاز في تسعة وتعادل في واحدة وهُزم في سبعة.

وسجل الفريق تحت قيادته 25 هدفا واستقبل مثلهم.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي يحتل الفريق المركز الثالث بأربع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ستاد رين الفرنسي المتصدر ونقطتين عن فيتييسه أرنهيم الهولندي الثاني.

وتعد تلك الإقالة هي الثالثة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد رحيل تشيسكو مونوز من واتفورد وستيف بروس من نيوكاسل.

توتنام أنطونيو كونتي نونو سانتو
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