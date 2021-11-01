تقرير: الاتحاد الجزائري يعترض على تعيين حكم مغربي للقاء بوركينا فاسو والنيجر

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر

قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم اعتراضا إلى نظيره الإفريقي "كاف" على تعيين حكم مغربي لإدارة لقاء بوركينا فاسو والنيجر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية فإن اعتراض الاتحاد الجزائري جاء "خوفا من إمكانية توفير الحماية للاعبي بوركينا من تلقي أي بطاقات صفراء قبل الجولة الأخيرة ضد الجزائر".

وهناك تسعة لاعبين في صفوف بوركينا فاسو مهددين بالإيقاف حال حصول أي منهم على إنذار ضد النيجر.

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وأوضح التقرير أن الاتحاد الجزائري طلب في خطابه لكاف تعيين حكم آخر لمباراة بوركينا فاسو والنيجر حفاظا على أخلاقيات اللعبة وتفاديا لأي شكوك.

وكانت الجزائر أعلنت في وقت سابق قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب بعض الخلافات السياسية.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة الأولى في تصفيات المونديال بعشرة نقاط وبفارق الأهداف عن ملاحقه بوركينا فاسو.

وسيستضيف منتخب بوركينا منافسه النيجر في الجولة المقبلة قبل ملاقاة الجزائر على أرض الأخيرة في الجولة السادسة.

أما منتخب الجزائر فسيحل ضيفا على جيبوتي قبل استضافة بوركينا.

ويتأهل المتصدر في المجموعة للجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

الجزائر المغرب تصفيات المونديال
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