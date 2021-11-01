توتنام يعلن إقالة نونو سانتو

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 12:04

كتب : FilGoal

نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام

أعلن توتنام اليوم الإثنين رسميا إقالة المدير الفني للفريق نونو سانتو من منصبه على خلفية اهتزاز النتائج.

وقال فابيو باراتيشي المدير الرياضي لتوتنام عبر موقع النادي الرسمي: "أعرف كم كان نونو وجهازه المعاون يرغبون في النجاح ويؤسفني أنه كان علينا اتخاذ هذا القرار".

وأكمل "نون رجل حقيقي وسيكون دائما مُرحبا به هنا، ونود توجيه الشكر له ولجهازه المعاون ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

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ولم يعلن توتنام أي شيء يخص مدربه الجديد أو عملية اختياره.

وتولى المدرب صاحب الـ47 عاما تدريب توتنام بداية الموسم الجاري خلفا لجوزيه مورينيو.

وقاد المدرب البرتغالي توتنام في 17 مباراة فاز في تسعة وتعادل في واحدة وهُزم في سبعة.

وسجل الفريق تحت قيادته 25 هدفا واستقبل مثلهم.

ويحتل توتنام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي يحتل الفريق المركز الثالث بأربع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ستاد رين الفرنسي المتصدر ونقطتين عن فيتييسه أرنهيم الهولندي الثاني.

وتعد تلك الإقالة هي الثالثة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد رحيل تشيسكو مونوز من واتفورد وستيف بروس من نيوكاسل.

توتنام نونو سانتو
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