رئيس نادي البنك الأهلي لـ في الجول: كنا منافس قوي أمام الأهلي بطل إفريقيا

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 22:39

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - البنك الأهلي

يرى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن فريقه كان ندا قويا أمام الأهلي خلال مباراة الفريقين رغم الخسارة.

وفاز الأهلي لأول مرة في الدوري على البنك الأهلي بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال أشرف نصار لـFilGoal.com: "لعبنا أمام الأهلي بشكل قوي وكنا خصما قويا له بكامل نجومه الذي يبلغ أسعارهم ملايين الجنيهات".

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وأضاف "ظهرنا بشكل مميز في المباراة وأهدرنا فرصتين وفرضنا السيطرة على الأهلي بالتحديد في الشوط الثاني".

واستمر في تصريحاته "أشكر الجهاز الفني بقيادة خالد جلال واللاعبين رغم الهزيمة".

وأتم تصريحاته "ما شاهدناه من الفريق خلال أول جولتين من الدوري يجعلنا نطمئن بشكل جيد على الفريق في الفترة المقبلة".

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