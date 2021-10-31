شريف يخترق حسابات البنك الأهلي ويمنح الأهلي فوزا يتحقق لأول مرة في الدوري

قاد محمد شريف مهاجم الأهلي فريقه للفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الأهلي لأول مرة في تاريخه في الدوري، بعد تعادل الفريقين مرتين في الموسم الماضي من الدوري.

ووصل الأهلي إلى النقطة 6 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق الأهداف فقط عن الزمالك وبيراميدز.

بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 3 في المركز السادس.

وصف المباراة

بدأ بيتسو موسيماني المباراة بنفس طريقة مواجهة الإسماعيلي السابقة، مع الاعتماد على محمد هاني في الجانب الأيمن، وأكرم توفيق في وسط الملعب بدلا من أليو ديانج الذي تعرض للطرد أمام الدراويش.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى دون خطورة على المرمى إلا بعض الهجمات القليلة.

وأرسل أفشة عرضية من خارج منطقة الجزاء قابلها حمدي فتحي بتسديدة مباشرة لكن الحارس محمود الزنفلي أبعدها ببراعة إلى ركنية.

وكاد البنك الأهلي أن يسجل في شباك علي لطفي برأسية من محمد بسيوني اصطدمت في القائم وارتدت قبل أن يبعدها دفاع الفريق الأحمر.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدأ الأهلي بمحاولات هجومية من أجل إحراز هدف التقدم.

وتدخل موسيماني وأجرى التغيير الأول للأهلي في الدقيقة 53 بنزول محمد شريف بدلا من محمد هاني.

على أن يتحول أكرم توفيق للظهير الأيمن ويعود حمدي فتحي لوسط الملعب، وتتحول الطريقة إلى 4-2-3-1.

ولم ينتظر محمد شريف كثيرا ونجح في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 61 بعد متابعة لتسديدة قوية من عمرو السولية ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، وتابعها مهاجم الأحمر إلى الشباك.

عقب الهدف تدخل موسيماني مرة أخرى ودفع بالثنائي حسين الشحات وأحمد حمدي عبد القادر بدلا من لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وتصدى علي لطفي لفرصة خطيرة كادت تسفر عن هدف التعادل للبنك الأهلي عن طريق محمد هلال الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الحارس إلى ركنية.

وغادر أفشة ملعب المباراة وشارك بدلا منه عمار حمدي في التبديل الأخير للأهلي.

وفي الدقائق الأخيرة ضغط البنك الأهلي بقوة في محاولة إحراز هدف التعادل.

وأبعد علي معلول فرصة خطيرة بعد عرضية أرضية مرت من دفاع الأهلي قبل أن يشتت الظهير التونسي الكرة إلى ركنية.

وكاد حمدي فتحي أن يسجل هدف الأهلي الثاني في الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تصطدم الكرة في القائم.