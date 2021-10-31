مؤتمر موسيماني: أعد كل اللاعبين بالمشاركة.. وطريقة اللعب تتغير حسب ظروف المباراة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 22:31

كتب : أحمد الخولي

موسيماني

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تعليماته للاعبي فريقه بين شوطي مباراة البنك الأهلي.

وفاز الأهلي لأول مرة في الدوري على البنك الأهلي بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين من أجل لعب العرضيات بشكل أفضل في الشوط الثاني، لأن في الشوط الأول العرضيات كانت كثيرة جدا ولم أطلب منهم ذلك في ظل عدم وجود مهاجم ذو قامة طويلة".

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وبسؤاله عن عدم مشاركة كهربا رد قائلا: "أتحدث مع كل اللاعبين وأعدهم بالمشاركة، محمد شريف الذي سجل 26 هدفا في الموسم الماضي لم يشارك أمام الإسماعيلي".

وواصل "بعد الهدف إيقاع الفريق تراجع بعض الشيء وأجرينا تغييرات لتنشيط حالة الفريق".

وأتم تصريحاته "طريقة اللعب تغيرت خلال المباراة وفقا لظروف اللعب وكان لنا أكثر من فرصة للتسجيل".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري.

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