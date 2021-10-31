ليدز يستعيد الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثنائية أمام نورويتش

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

رافينيا - نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد

استعاد ليدز يونايتد الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على نورويتش سيتي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وكان ليدز خسر أمام ساوثامبتون ثم تعادل مع ولفرهامبتون، قبل أن يفوز على نورويتش.

الفوز رفع رصيد ليدز إلى النقطة 10 في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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وتوقف رصيد نورويتش عند النقطة 2 في المركز الاخير.

ثنائية ليدز سجلها رافينيا في الدقيقة 56 بصناعة دانييل جيمس، وعاد نورويتش وسجل التعادل في الدقيقة 58 عن طريق أومباميدلي.

قبل أن يعود ليدز ويسجل الهدف الثاني عن طريق رودريجو في الدقيقة 60، ليحصد الفريق 3 نقاط مهمة في مشواره في الدوري.

ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي نورويتش
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