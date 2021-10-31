طلعت يوسف لـ في الجول: سأعود لقيادة الإسماعيلي بعد 48 ساعة

كشف طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي عن موعد عودته مرة أخرى لقيادة الدراويش.

وغاب طلعت يوسف عن قيادة الإسماعيلي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال طلعت يوسف لـFilGoal.com: "سأعود لقيادة الفريق فنيا مرة أخرى بعد يومين".

وأضاف "الطبيب المعالج لي طلب مني قضاء فترة راحة لمدة أسبوعين، لكن الوضع الحالي للفريق يتطلب عودتي مهما كان الأمر".

وواصل "لا يمكن أن أتحدث عن الفريق أو أقيم مستوى اللاعبين لأنني بعيدا بسبب ظروف المرض".

وأتم تصريحاته "سأعمل على التعرف على كافة أوضاع الفريق على أرض الواقع مجرد عودتي".

وخسر الإسماعيلي أول مباراتين في الدوري أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا.