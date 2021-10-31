في الجول يكشف سبب استبعاد أوباما من مباراة طلائع الجيش

خرج يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك من قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

واستبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون اللاعب من قائمة المباراة قبل بدايتها بساعات قليلة.

وعلم FilGoal.com أن استبعاد أوباما جاء بسبب شعوره بإجهاد عضلي يمنعه من المشاركة في المباراة.

ومن المنتظر أن يخضع أوباما لفحص طبي غدا الإثنين، لمعرفة مدى الإجهاد الذي يعاني منه، والمدة التي يحتاجها للراحة.

وكان الزمالك فاز في الجولة الأولى من الدوري على إنبي بثنائية دون رد.