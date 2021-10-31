كلوب يختار أفضل هدف في مسيرته مع ليفربول

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 16:33

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الهدف الملغي الذي سجله ساديو ماني في شباك برايتون بأنه أفضل هدف سجله الفريق طوال السنوات الـ6 التي قاد خلالها الريدز.

وسجل ماني هدفا بعدما ضغط على حارس برايتون لكن الحكم ألغاه بسبب لمس الكرة ليد السنغالي قبل دخولها المرمى، كما أحرز محمد صلاح هدفا ألغاه الحكم أيضا بسبب التسلل.

وقال كلوب في تصريحات لقناة ناديه: "في الشوط الأول أمام برايتون لعبنا بأفضل شكل لنا منذ فترة".

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وأضاف "الهدف الملغي الذي سجله ماني هو هدفي المفضل طوال السنوات الـ6 التي قضيتها كمدرب لليفربول".

وعلل المدرب الألماني اختياره قائلا "لأن الطريقة التي وضعناهم بها تحت الضغط كانت مجنونة".

وأردف " لقد عملت هنا لمدة ست سنوات حتى يتمكن الفريق من تسجيل هدف مثل هذا، لسوء الحظ لم يحتسب".

وأتم "وأيضا هدف صلاح الذي ألغاه الحكم بسبب التسلل كان هدفا لا يصدق".

ويتألق صلاح منذ بداية الموسم إذ سجل 15 هدفا وصنع 6 في 13 مباراة بجميع المسابقات.

ويستعد قائد منتخب مصر لمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد.

محمد صلاح ساديو ماني يورجن كلوب ليفربول
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