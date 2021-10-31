سولشاير يتغنى بما يفعله رونالدو وكافاني

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 15:39

كتب : FilGoal

كافاني - البرتغال - أوروجواي - رونالدو

أسهب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في الإشادة بالثنائي المخضرم كريستيانو رونالدو وإدينسون بعد التفاهم الكبير الذي ظهر في الفوز على توتنام بثلاثية نظيفة.

رونالدو (36 عاما) سجل الهدف الأول وصنع الثاني لكافاني (34 عاما) بينما تكفل الشاب ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الثالث.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا أدرب الفريق منذ 3 سنوات، وأستطيع القول إن أداء كافاني في تدريب الثلاثاء الماضي هو أفضل أداء رأيته من أي لاعب هنا".

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وأضاف "رونالدو وكافاني قادا الفريق من الخط الأمامي أمام توتنام، إنهما يلعبان بشكل جيد سويًا، وكلاهما يكن احتراما كبيرا للآخر".

وتابع المدرب النرويجي "الجهد الذي يبذله رونالدو وكافاني ليس له مثيل".

وواصل "لدينا مجموعة من البدلاء المميزين، مثل ماسون جرينوود، جيسي لينجارد، ماركوس راشفورد، وجادون سانشو، وهؤلاء يتيحون لنا إضافة الجودة للفريق".

وأتم "نعلم أن فرصنا في الفوز تزداد عندما نحافظ على نظافة شباكنا بسبب الجودة التي نمتلكها في خط الهجوم، ولكن الأمر برمته مرهون بالسيطرة والتحكم في مجريات اللعب".

وأتى هذا الفوز في توقيت مثالي، حيث فشل يونايتد في الفوز بآخر 4 مباريات له في الدوري، بداية من الخسارة أمام أستون فيلا 1-0 ثم التعادل مع إيفرتون 1-1 ثم الخسارة أمام ليستر سيتي 4-2 قبل الهزيمة الكارثية أمام ليفربول بخمسة أهداف دون رد، والتي وضعت مستقبل سولشاير في وضع حرج.

بهذه النتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بفارق 8 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

كريستيانو رونالدو إدينسون كافاني مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير
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