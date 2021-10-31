جورجينو يكشف مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

تجاهل الإيطالي جورجينيو صانع ألعاب تشيلسي الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان في ترشيحاته للفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

جورجينيو هو أحد المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية بعد عام مذهل فاز خلاله بدوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا.

وقال جورجينيو مازحا في تصريحات لشبكة ESPN: "إذا لم أصوت لي، فلمن أعطي صوتي؟ أريد أن أحصل على صوت واحد على الأقل".

وأضاف "أعتقد أنني سأصوت لكيفن دي بروين على كل ما كان يفعله ولكرة القدم الجميلة التي قدمها في السنوات الأخيرة".

وتابع "من الرائع رؤيته يلعب لأنه يفهم كرة القدم، إنه لاعب يتمتع بذكاء أعلى من الطبيعي".

النجم البلجيكي أسهم في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وترشح 5 لاعبين من تشيلسي، بطل أوروبا، للفوز بالجائزة هم جورجينيو ونجولو كانتي وسيزار أزبيليكويتا وروميلو لوكاكو وميسون ماونت.

خماسي تشيلسي ينافس 25 نجما آخر على الظفر بالجائزة الثمينة.

وترشح للجائزة الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أكثر لاعبين توجا بها عبر التاريخ.

رونالدو حصدها 5 مرات بينما ميسي على القمة بست كرات ذهبية.

ويظهر اسم محمد صلاح بقوة ضمن المرشحين للجائزة بعد بدايته القوية مع الحمر هذا الموسم، فضلا عن تألقه في النصف الثاني من الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي.