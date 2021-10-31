توتو ميركاتو: توتنام سيحاول التعاقد مع كونتي مرة أخرى

كشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية نية توتنام في التعاقد مع أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق ليخلف نونو سانتو.

وفقا للصحيفة فإن إدارة النادي وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي لن تصبر كثيرا تجاه نونو سانتو بعد الأداء المخيب للفريق في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة.

كانت العديد من التقارير قد أكدت على نية مانشستر يونايتد في إقالة أولي جونار سولشاير وتعيين كونتي بدلا منه، ولكن بعد فوزه على توتنام فإن التقارير في إنجلترا تؤكد بأن المدرب النرويجي قد اشترى لنفسه بعض الوقت الأطول في منصبه.

لكن بعد المباراة بدأت الوجهة تتحول من مانشستر يونايتد إلى توتنام، بسبب رغبة إدارة النادي اللندني في رحيل نونو سانتو.

وفقا لتوتو ميركاتو فإن إدارة توتنام ترغب في التعاقد مع كونتي خلال الفترة المقبلة خصوصا في حالة تعثر الفريق مرة أخرى في الفترة المقبلة.

مسؤولو توتنام حاولوا التعاقد مع كونتي قبل بداية الموسم الحالي ولكنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع المدرب الإيطالي.

وفي حال تعاقد كونتي مع توتنام، فستكون تلك هي المرة الثانية التي يعمل فيها بجانب باراتيتشي الذي عمل كمدير رياضي في يوفنتوس أثناء فترة تولي كونتي مسؤولية تدريب السيدة العجوز.

ويحتل توتنام حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بعد أن فاز في خمس مباريات وخسر في خمس آخرين.