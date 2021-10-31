صلاح يعادل رقم هنري وبيركامب القياسي في الدوري الإنجليزي

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 13:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

رغم أنه لم يسجل في شباك برايتون، غير أن محمد صلاح نجم ليفربول وصل لرقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي في هذا اللقاء.

وصنع صلاح هدفا لزميله جوردن هندرسون في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

صناعة الدولي المصري لهدف هندرسون جعلته يصل للإسهام في 16 هدفا في أول عشر جولات في الدوري الإنجليزي (10 أهداف و6 تمريرات حاسمة).

أخبار متعلقة
كلوب: لا أتوقع لحاق نابي كيتا بمباراة أتليتكو مدريد تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية تقرير تركي: النني يقترب من جالاتا سراي بالأرقام - توتنام ضحية رونالدو المفضلة.. وصدفة تجمعه مع دروجبا

هذه الحصيلة تجعله يتساوى مع دينيس بيركامب وتيري هنري لاعبا أرسنال السابقين وهاري كين نجم توتنام في تسجيل وصناعة 16 هدفا في المباريات العشرة الأولى بموسم الدوري الإنجليزي، كرقم قياسي.

لم يسجل صلاح في شباك برايتون لكنه حافظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويتألق صلاح منذ بداية الموسم إذ سجل 15 هدفا وصنع 6 في 13 مباراة بجميع المسابقات.

ويستعد قائد منتخب مصر لمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد.

محمد صلاح تييري هنري دينيس بيركامب هاري كين ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الإسماعيلي ضيف كليوباترا.. والمقاصة ضد الجونة 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري – هشام شعبان يقود هجوم المقاصة.. وتغيرات محدودة في الجونة 9 دقيقة | الدوري المصري
جورجينو يكشف مرشحه للفوز بالكرة الذهبية 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتو ميركاتو: توتنام سيحاول التعاقد مع كونتي مرة أخرى 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري – باسم مرسي يقود سيراميكا.. وتغيرات بالجملة في الإسماعيلي 14 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يعادل رقم هنري وبيركامب القياسي في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيموفيتش: هذه هي نصيحتي لـ مبابي ساعة | الدوري الفرنسي
كلوب: لا أتوقع لحاق نابي كيتا بمباراة أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك 4 انتهت في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. زلزال في أولد ترافورد