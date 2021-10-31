صلاح يعادل رقم هنري وبيركامب القياسي في الدوري الإنجليزي

رغم أنه لم يسجل في شباك برايتون، غير أن محمد صلاح نجم ليفربول وصل لرقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي في هذا اللقاء.

وصنع صلاح هدفا لزميله جوردن هندرسون في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

صناعة الدولي المصري لهدف هندرسون جعلته يصل للإسهام في 16 هدفا في أول عشر جولات في الدوري الإنجليزي (10 أهداف و6 تمريرات حاسمة).

هذه الحصيلة تجعله يتساوى مع دينيس بيركامب وتيري هنري لاعبا أرسنال السابقين وهاري كين نجم توتنام في تسجيل وصناعة 16 هدفا في المباريات العشرة الأولى بموسم الدوري الإنجليزي، كرقم قياسي.

لم يسجل صلاح في شباك برايتون لكنه حافظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويتألق صلاح منذ بداية الموسم إذ سجل 15 هدفا وصنع 6 في 13 مباراة بجميع المسابقات.

ويستعد قائد منتخب مصر لمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد.