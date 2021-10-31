تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

توقف محمد صلاح نجم ليفربول عن التسجيل في الدوري الإنجليزي ولكنه صنع هدفا أمام برايتون فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وصنع صلاح هدفا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 6.6 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان الثنائي أليسون بيكر وساديو ماني بمتوسط تقييم بلغ 7.2 درجة.

رغم توقفه عن التسجيل غير أن صلاح ظل يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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صلاح سجل أهدافا في 10 مباريات متتالية بقميص ليفربول كرقم قياسي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في البريميرليج بـ22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر.