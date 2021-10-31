رونالدو: هذه كرة القدم.. اليوم أنت رائع وغدا أحمق

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

رونالدو - مانشستر يونايتد

شدد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على تقبله للانتقادات القوية التي تعرض لها فريقه بعد الخسارة القاسية بنتيجة 5-صفر أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتعافى يونايتد من الهزيمة وتفوق على مضيفه توتنام بنتيجة 3-صفر يوم السبت وسجل رونالدو الهدف الأول في المباراة.

وقال قائد البرتغال لموقع ناديه:"الانتقادات موجودة دائما، لا تزعجني لأني ألعب كرة القدم منذ 18 عاما".

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وواصل "أعرف أن الناس سيمدحونك يوما ثم يصفونك بالأحمق في يوم آخر".

وأضاف "علينا التعامل مع ذلك، هكذا هي الحياة، علينا تجاوز لحظات صعبة أحيانا وأن نتغير. الفريق كان مضغوطا، حزين نوعا ما، لكن علمنا أن بمقدورنا تقديم أداء جيد أمام توتنام. لعبنا جيدا وبدأنا المباراة بشكل رائع".

واستمر أسطورة ريال مدريد السابق والبالغ عمره 36 عاما "مهمتي هي مساعدتي الفريق بخبرتي وأهدافي وتمريراتي الحاسمة، ولقد فعلت ذلك اليوم، لذا أنا سعيد. كفريق، كان أداؤنا رائعا في وجهة نظري".

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر.

ويحل يونايتد ضيفا على أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ثم يوم السبت يواجه جاره مانشستر سيتي حامل لقب الدوري في دربي مرتقب.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
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