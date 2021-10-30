رئيس سموحة: الصراع بين فرج عامر ومجاهد جاء في صالح أعضاء النادي

يرى وليد عرفات رئيس سموحة أن المنافسة القوية بين فرج عامر رئيس النادي السابق ومحمد مجاهد المرشح السابق على منصب الرئيس، جاء في صالح الجمعية العمومية للنادي الأزرق.

وفاز وليد عرفات برئاسة نادي سموحة، بعد 23 سنة قضاها فرج عامر على منصب رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وقال وليد عرفات عبر قناة صدى البلد: "الصراع بين فرج عامر ومحمد مجاهد جاء في صالح الجمعية العمومية التي انتفضت لاختيار الأنسب بالنسبة لها لتلبسية احتياجات الأعضاء".

وأضاف "توقعت دعم محمد مجاهد لي، وإذا كنت في مكانه كنت خارج سباق الانتخابات كنت سأدعمه لرئاسة نادي سموحة".

وواصل "كان من المستحيل أن نتحدث بنفس طريقة بعض المنافسين في انتخابات سموحة".

وأتم تصريحاته "فرج عامر هو من اختار التعاقد مع مصطفى فتحي لكنه سموحة هو الذي جعله نجما".