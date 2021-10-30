وليد عرفات رئيسا لنادي سموحة

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 02:52

كتب : هاني العوضي

وليد عرفات رئيس سموحة الجديد

بعد 23 سنة لـ فرج عامر على رأس مجلس إدارة النادي، ابتعد فرج عامر عن رئاسة نادي سموحة، وبات للفريق السكندري رئيس جديد.

فاز وليد عرفات عضو الجمعية العمومية لنادي سموحة برئاسة مجلس إدارة النادي بشكل رسمي، بعد الفوز بالانتخابات أمام منافسه فرج عامر رئيس النادي السابق.

وكشفت صفحة سموحة الرسمية عن تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، وسيكون وليد عرفات هو الرئيس فيه، فيما سيكون عمر الغنيمي نائبا له.

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وسيتواجد 5 أعضاء، هم أحمد عجلان، ورامي فتح الله، وأشرف مختار، وأحمد العادلي، وماهينور سامح.

وليد عرفات كان نائبا لـ فرج عامر في مجلس إدارة سموحة السابق، قبل أن يترشح على منصب الرئيس خلال الانتخابات الأخيرة.

وسيكون وليد عرفات رئيسا جديدا لنادي سموحة خلفا لـ فرج عامر الرئيس السابق.

فرج عامر استمر على رأس مجلس إدارة سموحة منذ عام 1998 ولمدة 23 عاما حتى عام 2021، حيث أصبح وليد عرفات الآن هو الرئيس الجديد.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على نادى سموحة غلق صناديق التصويت في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة، وبدأت اللجنة فرز الأصوات مباشرة.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 102 ألفا، و849 عضواً، وأقيمت الانتخابات في 100 لجنة للتسهيل على أعضاء النادي.

انتخابات سموحة سموحة فرج عامر
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