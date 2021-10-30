عماد النحاس: لاعب إنبي كان يستحق الطرد.. وكنا نستطيع التعادل إذا تبقى بعض الوقت

يرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن فريقه كان من الممكن أن يخرج بالتعادل أمام إنبي إذا استمرت المباراة لعدة دقائق إضافية.

وخسر المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عماد النحاس عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 2: "الشوط الأول ارتكبنا غلطة واحدة فقط تسببت في الهدف الأول لإنبي".

وأضاف "لا أحب التحدث عن التحكيم بشكل عام ولكن إنبي كان يستحق طردا بسبب تدخل لاعبه بقوة على أحد لاعبينا، والحكم عاد للفيديو وراجع اللعبة أكثر من مرة وكان من الواضح أن آراء الحكام مختلفة في هذه الحالة".

وواصل "قدمنا مستوى جيد ووصلنا للمرمى أكثر من مرة ولكن أهدرنا الكثير من الفرص السهلة وتسجيلنا للأهداف كان به صعوبة كبيرة".

وتابع "أرى أن الخسارة بثلاثية مقابل هدفين أفضل من ثلاثية نظيفة، وأيضا كانت النتيجة لتتضاعف لأننا بعد الثلاثية اندفعنا للهجوم بقوة".

وأتم تصريحاته "إذا استمرت المباراة لعدة دقائق أخرى كان من الممكن أن نسجل التعادل".