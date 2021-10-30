إنبي ينتفض ويسقط المقاولون بـ"الخلطة النيجيرية"

فاز إنبي على ضيفه المقاولون العرب بثلاثة أهداف لاثنين اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وسجل النيجيريان جون إيبوكا ودينوبيتر إيراوديون أهداف الفريق البترولي الذي حقق انتصاره الأول في البطولة وارتقى للمركز الخامس بينما تراجع المقاولون العرب للمرتبة الثامنة ورصيده 3 نقاط مثل إنبي.

وبدأ إنبي المباراة بقوة وهدد دينوبيتر مرمى المقاولون بتسديدة تصدى لها الحارس محمود أبو السعود في الدقيقة الخامسة.

وإثر ركلة ركنية أرسل صلاح ريكو تمريرة عرضية رائعة تابعها إيبوكا بضربة رأس متقنة محرزا الهدف الأول في الدقيقة السادسة.

وتراجع إنبي وضغط المقاولون العرب بقوة لكن عجز عن هز شباك الحارس عبد العزيز البلعوطي.

وحصل مصطفى شلبي على ركلة جزاء للمضيف راجع الحكم الفيديو قبل احتسابها ونفذها إيبوكا بنجاح في الدقيقة 56 معززا تقدم إنبي.

وواصل إيبوكا تألقه وأرسل تمريرة حاسمة لمواطنه دينوبيتر الذي سدد الكرة في الشباك محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وحصل المقاولون العرب على ركلة جزاء إثر عرقلة عمر بسام وتقدم المدافع محمد سمير وأسكن الكرة الشباك مقلصا الفارق في الدقيقة 84.

ورفض المقاولون الاستسلام واستمر ضغطه إلى أن سجل محمد سالم الهدف الثاني في الدقيقة 97 بتسديدة من مسافة قريبة بعد كرات متبادلة داخل منطقة الجزاء

وتلقى المقاولون العرب هزيمته الأولى في البطولة وسيستضيف طلائع الجيش يوم الخميس.

بينما يحل إنبي ضيفا على غزل المحلة يوم الجمعة.