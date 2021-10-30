بالأرقام - توتنام ضحية رونالدو المفضلة.. وصدفة تجمعه مع دروجبا

حقق مانشستر يونايتد فوزا هاما على توتنام هوتسبر بثلاثة أهداف دون رد في قمة منافسات عاشر أسابيع الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تألقا لافتا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 39، فيما صنع الهدف الثاني الذي سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 64.

بذلك سجل رونالدو في شباك توتنام للمباراة السادسة على التوالي، على مر 12 عاما، وفعلها بعمر 36 عاما و267 يوما، ليصبح أكبر لاعب يسجل في مواجهات الفريقين البالغ عددها 59 في البريميرليج، متخطيا رايان جيجز الذي سجل بعمر 36 عاما و146 يوما في أبريل 2010.

أيضا بات رونالدو أكبر يسجل ويصنع في مباراة واحدة بالبريميرليج منذ ديدييه دروجبا في ديسمبر 2014، والذي كان بنفس العمر بالضبط (36 عاما و267 يوما)، وفعلها أيضا ضد توتنام.

كريستيانو سجل وصنع في مباراة واحدة للمرة رقم 12 في مسيرته، 3 منهم ضد توتنام

ورفع صاروخ ماديرا حصيلته ضد السبرز إلى 11 هدفا في جميع المسابقات، أكثر مما سجل بشباك أي فريق إنجليزي آخر.

أخيرا هدف رونالدو الذي صنعه لكافاني كان أول هدف يشهد تضافر جهود لاعبين فوق سن 34 عاما في هدف واحد بالبريميرليج لصالح مانشستر يونايتد منذ تمريرة بول سكولز الحاسمة إلى رايان جيجز أمام نيوكاسل في أغسطس 2010.