أليجري: علينا أن نعمل في صمت

شدد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس على أن فريقه يجب أن يلعب بتواضع من أجل تحسن الأداء والخروج من الأزمة الحالية.

وفاز هيلاس فيرونا على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "في تلك اللحظة الكلمات تكون عديمة الفائدة، يجب أن نتحلى بالتواضع لفهم أننا في الوقت الحالي فريق في وسط الجدول ولكن سنخرج من هذا الموقف بطريقة أو بأخرى".

واستمر "بغض النظر عن قيمة الفريق الكبيرة، يجب أن نلعب بتواضع، كرة القدم لا تسير دائما كما يريد المرء، فهناك أوقات تسوء في الأمور ولتتعافى تحتاج إلى الفخر".

وتابع "في مباراة مثل مباراة اليوم، على المرء أن يضع نفسه في مستوى الخصم، يركض ويجلب الانتصارات بأسلوب مختلف".

وشدد "اليوم كنا نظن أننا أفضل منهم ومن الواضح أننا لسنا كذلك، يتطلب الأمر الواقعية واحترام الخصوم وهو ما يترجم قبل كل شيء إلى الرغبة في القتال".

وأضاف "على النقيض في هذه اللحظة نميل إلى رؤية كل شيء بشكل سلبي، لكننا نحتاج إلى أن نكون واضحين ونحلل ما يجري، والآن لا يحتاج الأمر إلا إلى الصمت والعمل".

بذلك الفوز ارتفع رصيد هيلاس فيرونا للنقطة الـ 15 في المركز السابع، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز التاسع والذي توقفت نقاطه عند نفس الرصيد.