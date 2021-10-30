سولشاير: رونالدو هو الأفضل.. خماسية ليفربول ستظل نقطة سوداء في تاريخنا

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد سعادته بأداء فريقه وفوزه على توتنام هوتسبر بثلاثة أهداف دون رد في قمة منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "بالتأكيد هذا أمر رائع، حين تخرج من الملعب فائزا 3-0 والكرة بعيدة عن مرماك. ديفيد دي خيا لم يملك أي تصديات ليقدمها. في كرة القدم أحيانا تسير الأمور في صالحنا وأحيانا ضدنا".

وأضاف "عملنا جيدا هذا الأسبوع واللاعبون كانوا رائعين وتحملوا المسؤولية. رافاييل فاران لاعب من الطراز الأعلى، فهو يقرأ المباراة جيدا ويملك السرعة والخبرة. استعادته كانت أمرا رائعا لنا".

وعن أهداف فريقه قال سولشاير: " أهداف رائعة كلها، الأول هو الأبرز. يا لها من تمريرة من برونو فيرنانديز، أما كريستيانو رونالدو فهو الأفضل. إذا أضاع واحدة يظل مركزا على التالية. يا له من هدف سجله، إذا لم يكن هناك حين تأتي هذه الكرات لا أعلم ما كان ليحدث".

وتابع سولشاير "بنينا هذا الأداء على العمل الجاد والالتزام وإبعاد الكرة عن مرمانا. المساحات ستنفتح أمامنا خصوصا إذا سجلنا الهدف الأول، فهو ما يحدد كيف تسير المباراة".

وأوضح "لدينا أسبوع صعب مرة أخرى، بمباراة في دوري أبطال أوروبا (ضد أتالانتا) ثم مانشستر سيتي. يجب أن نستعد ليوم الثلاثاء".

وخسر يونايتد مباراته السابقة أمام الغريم ليفربول بخمسة أهداف دون رد، وبسؤاله عما إذا كان الفريق اجتازها قال المدرب النرويجي: "هذا لا يعني ذلك. هذه المباراة ستظل دائما في كتب التاريخ، واحد من أكثر الأيام ظلاما. نقطة مظلمة في ملفنا. ولكن كرة القدم تصبح تاريخا بسرعة".

يذكر أن مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس محققا الفوز الأول له في آخر 5 مباريات بالبريميرليج.