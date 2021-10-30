توخيل عن تعثر ليفربول وسيتي: الأيام تدور

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 20:43

كتب : أحمد أباظة

توماس توخيل - تشيلسي

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي سعادته بفوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في حديثه لـ "بي بي سي" بعد المباراة: "لا تخلطوا بين الصبر وبين النوم. كان من المهم أن نلعب هذه المباراة بصبر خصوصا حين نكون الطرف الوحيد المسئول عن حدة وإيقاع المباراة".

وأضاف "لم تكن مهمة سهلة. أنا سعيد للغاية بالأداء بدون الكرة وما كان يحدث حين نفقدها. ضغطنا العكسي كان ممتازا، والهجوم بالكرة كان مميزا".

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وأوضح "الجهد المبذول بدون الكرة والتركيز والجوع والالتزام من كل الفريق، هذه كانت بعض الأمور الرائعة بدون الكرة، وهذا ما يجعلني سعيدا".

أخيرا عن فقدان ليفربول ومانشستر سيتي للنقاط تابع المدرب الألماني "إنه يوم جيد بسببنا. أعتقد أن هذه الأمور تدور بشكل مستمر ولا أشعر بسعادة في الاحتفال بنتائج الآخرين. يجب أن نركز على أنفسنا".

واختتم "هناك طريق طويل أمامنا ونعلم أننا بحاجة للعمل بصورة مستمرة للحصول على النتائج. هذا ليس وقت السعادة بشأن إهدار الفرق الأخرى للنقاط".

وخسر مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد ليبتعد عن تشيلسي بفارق 5 نقاط، فيما تعادل ليفربول مع برايتون بهدفين لكل فريق ليبتعد عن البلوز بفارق 3 نقاط.

يذكر أن تشيلسي أحكم قبضته على صدارة البريميرليج، رافعا رصيده إلى 25 نقطة من 10 جولات، بواقع 8 انتصارات وتعادل وهزيمة.

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