جوارديولا: الأمور لم تسر بشكل صحيح.. وكم فرصة أتيحت لـ بالاس؟

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه لم يلعب بشكل سيء على الرغم من الهزيمة أمام كريستال بالاس ولكن بعض التفاصيل حسمت المباراة.

وفاز كريستال بالاس على مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات للإعلام عقب المباراة: "لحطة طرد لابورتي كان من الممكن أن تكون بطاقة صفراء أو حمراء، ذلك قرار الحكم".

وتابع "لم أشاهد الهدف الملغي ولكن أعتقد أن تقنية الفيديو أقرت بوجود تسلل، لم نخسر بسبب ذلك، أمام برايتون ألغي لهم هدف أيضا، استقبلنا هدفا وبعد أن بدأنا في اللعب بشكل جيد أصبحنا نلعب بـ 10 ضد 11".

واستمر "نريد فعل كل شيء بشكل صحيح ولكن اللاعبين أظهروا شخصية قوية، لسوء الحظ سارت الأمور بشكل خطأ في العديد من الأشياء".

وأضاف "لقد استقبلنا الهدف في وقت مبكر ولكن ما هو عدد الفرص التي سنحت لهم؟ الهدف وليس أكثر، إنه مشابه تماما للمواسم الأخيرة عندما جاء كريستال بالاس إلى هنا تحت قيادة روي هودسون، خسر مرة وتعادل مرة".

وشدد "حارس المرمى استحوذ على الزخم وعلى الكرات الطويلة ودافعوا جيدا ودافعوا عن الثغرات ومنعوا التسديدات".

وأتم "لم يكن لدينا الكثير من الفرص في الشوط الأول لكن كان لدينا ما يكفي للتسجيل، في النهاية الهجمات المرتدة يمكن أن تحدث أي شيء".

هزيمة مانشستر سيتي أوقفت رصيده عند النقطة الـ 20 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ 12 في المركز الـ 13.