حسام حسن: خبرة عبد المنصف لعبت دورا كبيرا في الفوز على فيوتشر

يرى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أن محمد عبد المنصف حارس مرمى فريقه لعب دورا كبيرا في الفوز على فيوتشر.

وفاز الاتحاد السكندري على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال حسام حسن عقب المباراة: "سجلنا في الدقائق الأولى وبدأنا اللقاء بشكل جيد إلى أن تعادل فيوتشر نهاية الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني تلقينا هدفا مبكرا، والتغييرات كانت وفقا لظروف المباراة".

وأكمل "نلعب ضد فريق قوي لديه حلول كثيرة".

واستمر في تصريحاته "ركلة الجزاء الثانية المهدرة منا كانت كفيلة بحسم اللقاء تماما، وعندما اضاعت شعرت بالقلق على النتيجة".

وبسؤاله حول تلقي فريقه 6 أهداف في مباراتين رد قائلا: "كل فرق الدوري قوية ومن الطبيعي أن تتلقى أهدافا كثيرة وأن تسجل أيضا الأهداف، ويجب العمل على معالجة الأخطاء حتى يقل عدد الأهداف".

وأتم تصريحاته "خبرة عبد المنصف حسمت فوز الاتحاد على فيوتشر في الدقائق الأخيرة من المباراة".