استاد "الإثارة " الإسكندرية سابقا.. الاتحاد يواصل مبارياته الممتعة ويهزم فيوتشر بسيناريو جنوني

حقق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد الإسكندرية.

ونجح الاتحاد في حصد فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد التعادل السابق أمام سموحة، وتكبد فيوتشر هزيمته الأولى أيضا بعدما انتصر في الجولة الماضية على فاركو.

واستمرت مباريات الاتحاد السكندري المثيرة والممتعة في استاد الإسكندرية، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع سموحة بأربعة أهداف لكل فريق.

وشهدت المباراة تألق أجوستينو مابولولو المهاجم الأنجولي للاتحاد السكندري الذي سجل ثنائية لفريقه، بينما سجل هدف زعيم الثغر الثالث المدافع داميون لوي.

بينما سجل أحمد رفعت ثنائية فيوتشر.

وصف المباراة

بدأ الاتحاد صاحب الأرض المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: مروان عطية – داميون لوي – السيد سالم - صبري رحيل

الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد نبيل مانجا – فوزي الحناوي

الهجوم: خالد الغندور – أجوستينو مابولولو - أحمد عادل

بينما اعتمد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر على تشكيل يتكون من:

المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - كريم عرفات

الوسط: غنام محمد - عمر سافيولا – ناصر ماهر

الهجوم: أحمد رفعت – مروان محسن - عمر كمال عبد الواحد

إثارة من البداية

ولم ينتظر الاتحاد كثيرا ليسجل هدف التقدم الذي جاء في الدقيقة 8 عن طريق المهاجم الأنجولي مابولولو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة للكرة.

بعد الهدف حاول فيوتشر إحراز هدف التعادل وشكلت هجماته على مرمى محمد عبد المنصف خطورة.

وبعد محاولات كثيرة نجح فيوتشر في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق أحمد رفعت من ركلة حرة مباشرة من على خط منطقة الجزاء.

وسدد رفعت الكرة ببراعة من أعلى الحائط البشري، ليسجل هدف تعادل فريقه في شباك محمد عبد المنصف الذي لم يستطع التصدي للكرة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

ولم ينتظر فيوتشر كثيرا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني من انفراد لـ أحمد رفعت بعد تمريرة بينية من مروان محسن.

وانفرد رفعت بمحمد عبد المنصف قبل أن يسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

لكن الاتحاد استطاع إحراز التعادل في الدقيقة 51 برأسية من داميون لوي بعد ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد نبيل مانجا، لتعود المباراة إلى نقطة الانطلاق.

إثارة ملعب الإسكندرية مستمرة

وكما شهد ملعب الإسكندرية مباراة مثيرة بين سموحة والاتحاد في الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل 4-4، شهد مرة أخرى إثارة كبيرة في هذه المواجهة.

وبعد هدف التعادل انطلق الاتحاد للهجوم وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلة خالد الغندور من قبل الحارس جنش.

ليتقدم المهاجم الأنجولي أجوستينو مابولولو ليسدد الكرة ويسجل منها هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة 64.

ويصل لهدفه الثالث في الدوري المصري هذا الموسم، متصدرا ترتيب الهدافين حتى الآن.

وكاد مروان محسن أن يسجل التعادل لفريقه فيوتشر في الدقيقة 80 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من عمر كمال، إلا أن عبد المنصف تألق وأبعد الكرة لركنية.

وقبل نهاية الوقت الأصلي حصل الاتحاد السكندري على ركلة جزاء بعد عرضية من صبري رحيل اصطدمت بيد مروان محسن داخل منطقة جزاء فريقه.

ليتقدم كريم الديب لتسديد الركلة لكن محمود جنش يتصدى لها ويبقي على آمال فريقه في التعادل.

وتقدم فيوتشر للهجوم بقوة في الدقائق المتبقية في محاولة لإحراز التعادل.