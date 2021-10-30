تشكيل برشلونة - أجويرو أساسي في أولى مباريات ما بعد كومان

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

كون أجويرو - برشلونة

أعلن برشلونة الإسباني عن تشكيله لمواجهة ضيفه ديبورتيفو ألافيس على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل ظهور المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للمدرب المؤقت سيرجي بارخوان، مدرب الفريق الثاني الذي تم تصعيده خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – جوردي ألبا

خط الوسط: جافي – سيرجيو بوسكيتس - نيكو

خط الهجوم: سيرجينو ديست – سيرخيو أجويرو – ممفيس ديباي

برشلونة أجويرو بارخوان
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