الخزري يسجل هدفا خرافيا في تعادل سانت إيتيان مع ميتز

تعادل ميتز مع سانت إيتيان بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة تسجيل وهبي الخزري لاعب سانت إيتيان ومتتخب تونس هدفا خرافيا من قبل منتصف الملعب.

تقدم فريد بواليا لميتز بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 16 تعادل الخزري بهدفه الخرافي بعد أن استغل هجمة مرتدة لميتز قطعها الخزري بنفسه من عند منطقة جزاء فريقه، وشاهد حارس المرمى خارج مرماه، ليستغل الخزري الموقف ويسدد الكرة من على بعد أكثر من 60 مترا لتسكن الكرة الشباك.

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التعادل رفع رصيد سانت اتيان للنقطة السادسة في الدوري ليظل في المركز الأخير، كما ارتفع رصيد ميتز للنقطة السابعة في المركز الـ 18.

الخزري شارك مع سانت اتيان خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف.