مران الزمالك - التركيز على الكرات العرضية

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 19:18

كتب : إبراهيم رمضان

إنبي - الزمالك - زيزو

ركز باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على تدريب لاعبيه على الكرات العرضية اليوم السبت في مران الفريق.

وتدرب اللاعبون على بعض الجوانب الفنية والخططية وفقا لما ذكره موقع الزمالك.

وخاضوا تقسيمة "قوية" خلال المران.

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ويحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ودشن الزمالك حملة دفاعه عن لقب الدوري بإسقاط إنبي بهدفين دون رد يوم الثلاثاء.

وبعد لقاء طلائع الجيش سيستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة.

الزمالك
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