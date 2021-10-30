دياش: قدمنا كل شيء ضد بالاس.. وكيف يطرد الحكم لابورتي؟

انتقد روبن دياش مدافع مانشستر سيتي، حكم مباراة ناديه ضد ضيفه كريستال بالاس، بعدما طرد الأخير اللاعب ايمريك لابورتي.

وخسر سيتي في ملعبه بهدفين دون رد ليتوقف عند المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية بعد المباراة:"خسرنا 3 نقاط مهمة جدا اليوم، لكن هذه هي كرة القدم. لسنا سعداء بالنتيجة لكن علينا المضي قدما".

وواصل "لم نكن في مستوانا الأفضل، لكن قاتلنا وقدمنا كل شيء ولم يكن ذلك كافيا. لم أسترجع لقطة طرد لابورتي، كان القرار غريبا. اعتقدت أن الحكم سيشهر البطاقة الصفراء".

وتلقى سيتي هدفا مبكرا عن طريق ويلفريد زاها في الدقيقة السادسة وتعقد موقفه بعد طرد لابورتي في الدقيقة 47 من الشوط الأول.

وأطلق بالاس رصاصة الرحمة في الشوط الثاني بهدف كونور جالاجر.

ويستضيف سيتي فريق كلوب بروج البلجيكي يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.