انتهت في إنجلترا - توتنام (0) (3) يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام هوتسبر ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق93 إنذار أخير يتلقاه كريستيان روميرو عقب تدخل عنيف ضد راشفورد

ق87 جوووووول الثالث من ماركوس راشفورد.. ينلقى البينية من نيمانيا ماتيتش ويسجل ثالث الأهداف

ق82 ثالث تبديلات يونايتد بخروج كافاني ونزول جيسي لينجارد

ق76 أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يسحب المزيد من نجومه.. برونو فيرنانديز يغادر الملعب ونيمانيا ماتيتش يأتي بدلا منه

ق73 تبديل توتنام الثاني بخروج جيوفاني لو سيلسو ونزول ديلي ألي

ق71 التبديل الأول في صفوف مانشستر يونايتد بخروج كريستيانو رونالدو ونزول ماركوس راشفورد

ق66 التغيير الأول في صفوف توتنام بخروج أوليفر سكيب ونزول تانجي ندومبيلي

ق64 جوووووووول الثاني للشياطين الحمر.. رونالدو يمرر إلى كافاني والأخير يضعها بلمسة فوق الحارس

ق60 رافاييل فاران يبعد عرضية من إيمرسون رويال ظهير السبرز

ق48 رونالدو يسجل الهدف الثاني ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

نهاية الشوط الأول

ق39 جوووووووول كريستيانو رونالدو يسجل الأول لصالح مانشستر يونايتد بعد تمريرة من برونو فيرنانديز

ق34 هيونج مين سون يفلت بانفراد ولكن وان بيساكا يلحق به ويوقف تسديدته

ق28 كريستيان روميرو يسجل الهدف الأول برأسية من ركنية ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

ق25 عرضية رائعة من برونو فيرنانديز تصل إلى كافاني ليحولها بالرأس ولكن بجوار القائم

ق24 أخطر فرص توتنام يهدرها سون بعد تمريرة وصلته داخل المنطقة ليطيح بها فوق العارضة

ق22 الإنذار الثاني يأتي في صفوف يونايتد أيضا من نصيب هاري ماجواير بعد عرقلته لجيوفاني لو سيلسو على حدود المنطقة.

ق19 أول إنذار في المباراة يناله لوك شو ظهير مانشستر يونايتد بعد تدخله ضد لوكاس مورا جناح توتنام

ق14 عرضية من سون يبعدها فيكتور ليندلوف بالرأس

ق9 محاولة مانشستر يونايتد الأولى بعرضية من آرون وان بيساكا وتسديدة من إدينسون كافاني ترتطم بقدم المدافع إريك داير

ق6 التسديدة الأولى في المباراة من الكوري هيونج مين سون تصطدم بالبرازيلي فريد وتتحول إلى ركنية أولى

بداية المباراة